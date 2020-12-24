В следующем году перед Минздравом стоит задача – решить большие задачи в сфере здравоохранения. В частности, необходимо победить и коронавирус. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.«Нам предстоит решение больших задач в 2021 году, мы должны победить новую коронавирусную инфекцию, мы должны вернуться к привычным нашим обязанностям», - сказал он.Он отметил, что постоянной задачей министерства остается – совершенствование оказания медицинской помощи, повышение качества обслуживания населения и внимание к пациенту.Министр выразил благодарность всем российским врачам за работу в пандемийном 2020 году, а также за неравнодушие и приверженность врачебному долгу.Более пяти тысяч медработников по всей стране были удостоены различных наград.На брифинге 24 декабря Михаил Мурашко также рассказал, что со злоупотреблением алкоголем так или иначе связаны 75% смертей мужчин в России.