В России рассматривают возможность повысить размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком для женщин-военнослужащих.По словам заместителя министра обороны РФ Татьяны Шевцовой, сумму 13 504 планируется увеличить в два рада, до 27 984 рублей.- Министерством труда и социальной защиты РФ организована работа по подготовке проекта федерального закона, согласно которому предусмотрено повышение максимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребёнком. Размер выплаты для женщин-военнослужащих с нынешних 13 504 рублей возрастёт до 27 984,66 рублей, - рассказала Шевцова, слова которой приводят в Минобороны России.