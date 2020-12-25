В число новшеств мошенников при использовании социальной инженерии вошли звонки якобы из правоохранительных органов. Об этом «Известиям» рассказал начальник отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд со ссылкой на данные в МВД по Норильску.«Сотрудник службы безопасности банка» говорит абоненту, что тесно сотрудничает с полицией, и предупреждает о звонке из органов в ближайшее время. Вызов действительно происходит, но с подменного номера (он определяется как настоящий). Якобы полицейские действуют по старой схеме: запрашивают данные карточки, CVV и коды из СМС.