В грядущем 2021 году жителей России ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная. Так, из-за празднования 23 февраля трехдневной будет рабочая неделя с 24 по 26 февраля. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщили в пресс-службе Роструда.- Трехдневные выходные стали возможны в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля. Жители страны, таким образом, будут отдыхать с 21 по 23 февраля 2021 года. Также будет четырехдневная рабочая неделя благодаря Международному женскому дню 8 марта. Четыре дня россияне будут работать первые две рабочие недели в мае. Рабочие дни: с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая, - говорится в сообщении.Еще одна короткая неделя ожидает россиян в начале лета следующего года на фоне празднования Дня России 12 июня. Данные праздник выпадает на субботу, выходной решили перенести на понедельник, 14 июня.В начале ноября будет еще одна трехдневная рабочая неделя и длинные выходные. Дело в том, что жители страны 4 числа будут праздновать День народного единства. Выходной переносится с субботы 2 января на пятницу 5 ноября. В первую неделю ноября жители России будут работать с 1 по 3 ноября, а отдыхать с 4 по 7 ноября.Единственная в наступающем году длинная шестидневная рабочая неделя будет с 15 по 20 февраля.