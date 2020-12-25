Самолет Ту-204, летящий из Лейпцига в Москве экстренно садится. Высота воздушного судна в настоящее время составляет около 3 175 футов и падает, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24 в пятницу, 25 декабря. В настоящее время самолет летает кругами. Причина ситуации пока что не уточняется, но, по предварительным данным, аварийная посадка началась из-за отказа автопилота.В российскую столицу воздушное судно должно было прибыть в 09:57, из Германии самолет вылетел сегодня 04:44.Чуть позже самолет набрал высоту, поднявшись на 15 тысяч футов, и направился в сторону Нижнего Новгорода.Сегодня из-за сильного снегопада в столичном регионе задержали или отменили более 30 рейсов, о чем свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания». Вероятно, именно поэтому Ту-204 не может сесть в Москве.Во «Внуково» сегодня задержаны семь самолетов, еще пять рейсов решили отменить. В «Домодедово» задержали или отменили 15 рейсов, в «Шереметьево» - четыре рейса задержаны, один рейс отменен.