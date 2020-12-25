Полицейские составили административный протокол на бойца ММА Магомеда Исмаилова за мелкое хулиганство после массовой драки на турнире Fight Nights Global в Москве. Из полиции его отпустили.- Боец Исмаилов отпущен из полиции, на него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП (\\"Мелкое хулиганство\\"), - сообщил источник агентства ТАСС в правоохранительных органах.Теперь суд должен принять решение о наказании для Исмаилова: штраф или арест на срок до 15 суток.Напомним, вчера, 24 декабря, вечером на турнире Fight Nights Global: Winter Cup в Москве бойцы ММА Магомед Исмаилов и Владимир Минеев устроили массовую драку в октагоне. Их разняла полиция.