России до сих пор не передали официального ответа на запрос по поводу ситуации с отравлением российского оппозиционного политика Алексея Навального, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Он также отметил, что публикация в медицинском журнале The Lancet о лечении Навального в немецкой клинике \\"Шарите\\" не является официальным ответом Москве.При этом, по словам Дмитрия Пескова, в администрации президента статью не читали.- Мы медицинские издания не читаем, - ответил Песков на вопрос журналистов, - Это профессиональное издание, которое читают медики. Мы таковыми не являемся.Песков также отметил, что официальной информации, которую запрашивал Кремль, нет в открытом доступе. В Кремле считают, что оснований для запроса на анализ статьи российскими врачами также пока нет.В публикации описано лечение 44-летнего пациента без упоминания имени российского политика. О том, что речь в статье идёт об Алексее Навальном, сказано на сайте клиники \\"Шарите\\".