В начале декабря в Белоруссии задержали восемь участников террористической группы предпринимателя Николая Автуховича. Они «тоннами» везли оружие через Украину, рассказал глава республики Александр Лукашенко«Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли», - цитирует Лукашенко «БелТА».Президент в ходе посещения Городской детской инфекционной клинической больницы Минска сказал, что если бы КГБ не накрыл бы ячейку, то на Новый год, возможно, были бы теракты.«Ох нам бы Новый год был», - сказал он.Группировка хотела устроить несколько нападений в разных уголках страны и уже начала готовиться к этому. Он объяснил, что часть террористов «присылают» из-за границы. Сейчас Минск полностью закрыл границы с Польшей и Литвой и Украиной. Иногда преступники попадают в Белоруссию через РФ, добавил он, потому что «у нас границы то нет».Ситуацию с задержанными членами террористической группы власти держат на контроле, добавил Лукашенко.Подозреваемые, предположительно, виновны в атаке на дом милиционера в Гродненской области и в подрыве автомобиля, сообщалось ранее.