Внутри машины, которая 25 декабря взорвалась в городе Нэшвилл (штат Теннеси), мог быть человек, сообщила полиция города.При этом представитель полицейского управления города Дон Аарон отметил, что фрагментов тел на месте взрыва не нашли.«У меня нет сведений о том, что были найдены фрагменты тел», - сказал он прессе.Аарон подтвердил, что источником взрыва был именно припаркованный на улице фургон. Полиция прибыла в этот район по сообщению о стрельбе, добавил он.До этого СМИ писали, что полиции заранее сообщили об угрозе взрыва на этой улице до того, как это произошло. Аарон подтвердил, что из машины, припаркованной на соответствующей улице, доносилось предупреждение о готовящемся «в течение 15 минут» взрыве. Но скорее всего оно было предварительно записано.«На данный момент я не могу сказать, какова вероятность того, что во взрыве могли пострадать четыре человека, и есть ли среди них погибший», - сказал онПо последним данным, во взрыве пострадали три человека. Район был оцеплен, движение перекрыто. Разрушено несколько построек, обгорели стоявшие рядом машины.