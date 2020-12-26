Пассажирский самолет, который этой ночью летел из Москвы в Оренбург, из-за неблагоприятных погодных условий свернул в Самару.По данным портала Flightradar24, отслеживающего полеты гражданской авиации, выполнявший рейс Su1244 лайнер к этому моменту уже благополучно приземлился в самарском аэропорту.Как стало известно сайту kp.ru, пассажирам самолета сообщили, что такое решение экипаж воздушного судна был вынужден принять «по метеоусловиям». Дело в том, что над Оренбургом наблюдается сильный туман, и видимость ограничена.По словам очевидцев, в самом городе туман не очень густой, однако какая ситуация за городом, где расположен оренбургский аэропорт, непонятно. За 15 минут до этого там приземлился рейс из Сочи, а из Москвы – уже не успел.Людей разместили в зале ожидания и пообещали, что они смогут продолжить полет в пункт назначения позже, когда рассеется туман.