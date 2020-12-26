Умер советский разведчик, бывший офицер MI6 Джордж Блейк, перешедший на сторону СССР. О его смерти сообщили в Службе внешней разведки.Ему было 98 лет.Напомним, Джордж Блейк служил в британской разведке MI6 ещё во время Второй мировой войны. В 50-х годах ХХ века он, уже будучи офицером, перешёл на сторону СССР и начал свою работу в КГБ.После окончания Второй мировой войны в 1945 году Блейка направили в Германию для сбора информации о советских войсках, размещенных там. Так он выучил русский язык.Через несколько лет Блейка направили в Сеул, чтобы собрать данные о Дальнем Востоке, Сибири, Приморье и Манчжурии. Разведчик попал в корейский лагерь, за время заключения в котором его взгляды изменились, и он стал склоняться к коммунистическим идеям. Блейк стал инициатором встречи с представителями советской разведки и начал с ними сотрудничать.Вернувшись в Лондон из плена, он продолжил работу в британской разведке, занимая пост заместителя главы отдела технических операций. В 1961 году Джорджа Блейка разоблачили в Великобритании из-за предательства сотрудника польской разведки Михаила Голеневского. Блейка приговорили к 42 годам тюрьмы - второму по длительности сроку заключения за всю историю британского судопроизводства. Спустя пять лет ему удалось сбежать в Бельгию, оттуда - в ГДР, а затем в Москву и остался здесь жить.Советские власти присвоили Джорджу Блейку звание полковника внешней разведки и наградили медалями, орденами Ленина, Дружбы, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, \\"За личное мужество\\", а также нагрудными знаками \\"Почётный сотрудник госбезопасности\\" и \\"За службу в разведке\\".В 2017 году Джорджу Блейку исполнилось 95 лет. Сайт KP.ru публиковал его обращение по случаю юбилея.