13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров сообщил, что его мать, Клара Каспарова, скончалась.- С большим сожалением делюсь новостью о смерти моей мамы, Клары Шагеновны Каспаровой. Мой образец для подражания, мой величайший защитник, мой мудрый советчик и самый сильный человек, которого я когда-либо знал, - написал шахматист в своём Twitter.Клара Каспарова умерла в возрасте 82 лет.Отец Гарри Каспарова, инженер-энергетик Ким Вайнштейн, скончался от лимфосаркомы, когда его жене было 33 года, а сыну семь лет. С позволения родственников мать сменила фамилию себе и сыну с \\"Вайнштейн\\" на свою - Каспаровы.В 1981 году она бросила научную работу в НИИ \\"Электротехпром\\", покинув институт в должности заведующей отделом и учёного секретаря. Уже в 1985 году Гарри Каспаров в 22 года завоевал титул чемпиона мира по шахматам, став самым молодым шахматистом, завоевавшим это звание. Он удерживал титул чемпиона мира по версии Международной шахматной федерации (ФИДЕ) до 1993 года и завершил профессиональную карьеру в 2005 году. Все последние годы Клара Каспарова прожила в Москве.