В США выявили первый случай острой аллергической реакции пациента на вакцину против коронавируса компании Moderna, сообщает газета The New York Times.Издание сообщило, что врачу из Бостона стало плохо в четверг, 24 декабря, сразу после введения препарата. У гериатрического онколога Хосейна Садрзаде участилось сердцебиение и резко снизилось давление. Специалист из Бостонского медицинского центра рассказал The New York Times, что через несколько минут после вакцинации у него к тому же выступил холодный пот и онемел язык. Врач сообщил, что у него аллергия на моллюсков, и реакция на вакцину от коронавируса компании Moderna была очень схожей с реакцией на аллерген.Его госпитализировали, оказали всю необходимую медицинскую помощь и выписали из больницы. Сейчас компания изучает инцидент с доктором Садрзаде.