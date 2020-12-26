Холодовая крапивница – так называемая «аллергия» на холод – как правило, возникает из-за охлаждения кожи и обусловлена реакцией белков на значительное понижение температуры. Однако иногда такая реакция может говорить о наличии инфекции или другой болезни. Об этом в интервью агентству ТАСС рассказал иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.Он отметил, что реакция на холод относится к псевдоаллергическим, то есть не является аллергией, хотя при ней в организме также происходит выброс гистамина.- При классической аллергии иммунная система вырабатывает антитела - иммуноглобулины класса Е, именно они реагируют на аллерген. При холодовой крапивницы гистамин выбрасывается, однако иммуноглобулины Е не образуются. При этом в крови появляются криоглобулины. Они начинают образовывать осадок при охлаждении ниже где-то 34-32 градусов. Кожа при этом кожа охлаждается, это вызывает реакцию в виде крапивницы, - сообщил врач.Владимир Болибок подчеркнул, что в плазме криоглобулинов, вызывающих крапивницу, может быть обусловлено инфекцией или иным заболеванием крови.«Аллергия» на холод, как правило, проходит, когда человек возвращается в теплое помещение, однако при очень сильных реакциях стоит стараться не выходить на улицу в мороз. Когда не получается избежать контакта с холодом или сильным ветром, следует принимать раз в день антигистаминные препараты.Иммунолог добавил, что возникающий на морозе насморк – это ответ организма на перепад температуры, а не следствие «аллергии».