Тренер Этери Тутберидзе после победы Анны Щербаковой на чемпионате России 2021 по фигурному катанию дала первый и довольно откровенный комментарий. Аня в третий раз подряд стала лучшей в стране, уверенно победив не только соперниц, но и последствия коронавируса.- Слово, объединяющее все, что происходило – преодоление. Для меня это было преодоление физического и морального состояния, потому что это давило – было сложно нам. Мы рады, это большая компенсация за проделанную работу, за нервы, которые мы потратили немного, - говорит Этери Георгиевна в прямом эфире Первого канала. Ведь еще накануне после короткой программы сама Щербакова говорила о том, что испытывает последствия болезни.Этери Тутберидзе сказала прямо - разговоры о возможном снятии с турнира да, были. Но в итоге получилось преодолеть обстоятельства:- По Ане мы решили до последнего смотреть: тренировка, разминка, состояние перед прокатом. Вчера перед короткой было состояние такое, что я понимала: вот так произвольную мы не сможем проехать, кружилась голова, нехорошо было.И работа над тем, выступать или нет вообще, шла до последнего момента:- Мы прощупывали, пытались и с мамой поговорить, и Аню убедить, что не надо. Наверное, это про спорт. Для Ани это геройский поступок. Хочу отметить и Камилу, которая тоже нервы собрала. Обе показали лучшие прокаты сезона.