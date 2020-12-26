Прославленный тренер Татьяна Тарасова не смогла приехать лично на чемпионат России по фигурному катанию 2021 в Челябинск. Она следила за турниром из Москвы, поскольку вмешались обстоятельства в виде проблем со здоровьем. Но Татьяна Анатольевна сказала прямо - на нее произвело мощное впечатление выступление Анны Щербаковой на чемпионате России. Что называется, до слез:- Я плакала после проката Ани. Люблю смотреть, когда человек преодолевает себя, может быть, это жестоко. Но вчера было видно, что она после болезни, что ей очень тяжело это дается. А сегодня она превозмогла все, сделала лучший прокат, - говорит Тарасова в интервью ТАСС.Давая оценку в целом выступлению Анне Щербаковой, Татьяна Тарасова говорит о важной роли вообще работы тренерского штаба \\"Хрустального\\" во главе с Этери Тутберидзе:- Это феноменальный результат наших талантливых девочек и тренеров. Хочется особенно отметить команду Этери Тутберидзе.Но все-таки Татьяна Тарасова обмолвилась, что вечером 26 декабря в Челябинске хороши были все прокаты у девушек:- Аня Щербакова – третий раз чемпионка России, как говорится, Бог любит троицу. Они все катались сегодня так, таким выдающимся образом, что нельзя было выделить никого.Напомним, что по итогам чемпионата России 2021 в Челябинске первое место третий год подряд осталось за Анной Щербаковой. За ней расположилась Камила Валиева, а третье место - у Александры Трусовой.