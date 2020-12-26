Анна Щербакова одержала третью подряд в карьере победу на чемпионате России по фигурному катанию. Она чисто исполнила четверной лутц и четверной флип. Аня заработала 183,73 балла за свой прокат в Челябинске, опередив аж на 17 баллов официальный мировой рекорд Саши Трусовой (166,62). Однако же на национальных чемпионатах такие результаты в зачет не идут.Но главное, что удалось сделать Щербаковой - преодолеть себя. После успешного проката в короткой программе она намекала, что после болезни (коронавирус с воспалением легких) она тяжело восстанавливалась. И даже Этери Георгиевна Тутберидзе, ее тренер, говорила о том, что могли сняться с произвольного выступления. Но сама Аня после победы призналась - мыслей не было:- Я просто очень счастлива, всем большое спасибо, кто к этому причастен. Спасибо себе, что я не снялась, поборолась – и все получилось, - заявила Анна Щербакова в эфире Первого канала.Фигуристка сказала честно - что приняла решение идти до победного конца:- Я знала: что бы кто ни сказал, я решила, что пойду и буду бороться до последнего.Ранее, напомним, Анна Щербакова побеждала на чемпионате России 2019 в Саранске и чемпионате России 2020 в Красноярске.