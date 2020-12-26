Александра Трусова на чемпионате России заняла только лишь третье место. Фигуристку опередили две девушки из \\"Хрустального\\" - Анна Щербакова и Камила Валиева. Для Трусовой это уже очередная неудача в сезоне и Саша не стала скрывать причин своей неудачи в Челябинске, откровенно сказав все:- Мы очень много работали и, конечно, тяжелее после неудачного старта, поэтому на сегодняшний день я готова. После Гран-При я не каталась, потом прыгала, потом тройные, потом начала пробовать четверные. Получилось выполнить оба. Тренер настоял на этом.Как подчеркивает Саша, она сделала все, что было в ее силах на данный момент. И в этом помог ее наставник Евгений Плющенко:- Я довольна выступлением, я сделала все, что могла. Помогла поддержка Евгения Викторовича Плющенко, родных и близких, - говорит Трусова в интервью \\"КП-Челябинск\\".Напомним, что для Анны Щербаковой победа на чемпионате России 2021 в Челябинске стала третьей подряд в карьере.