Министр обороны России Сергей Шойгу со своими заместителями Русланом Цаликовым, Татьяной Шевцовой и командующим ВМФ Николаем Евменовым опробовали новый каток, который открыли на соборной площади перед главным храмом Вооруженных сил России.Генерал армии сделал круг по катку площадью более 3 тысяч квадратных метров. Во время церемонии открытия с показательной программой выступили фигуристы и хоккеисты ЦСКА.\\"Год был непростой, были радостные события и не очень. Что хотелось бы пожелать на будущий год? Чтобы он, конечно же, был лучше, намного легче, веселее и самое главное - здоровее. Чтоб все вы были здоровы, чтоб все были живы, чтоб этот год принес много много добра и счастья в каждую семью\\", - сказал Шойгу, открывая зимний фестиваль.Министр дал команду зажечь елку: \\"Становится все темнее и темнее. И пора зажигать главную елку Вооруженных сил России. Не хочу быть Дедом Морозом, но скажу - елку зажечь!\\"- На протяжении фестиваля, который продлится всю зиму, каток, как и аренда коньков, будут бесплатными для всех посетителей. Здесь же организовано еще несколько зон для различных видов спорта, в том числе площадка с самым большим в Подмосковье тюбинговым спуском. Длина самой большой из горок составляет более 50 метров. Кроме того, гости фестиваля получат возможность поиграть с хаски и прокатиться на упряжке, - заявили в Минобороны России.