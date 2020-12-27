На сегодняшний день в списках невыездных россиян числятся более четырех миллионов должников. Причем чаще всего причиной для того, чтобы попасть в перечень лиц, которым временно запрещен выезд из страны, становятся долги по кредитам, алиментам и платежам за жилищно-коммунальные услуги, объяснили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).«По состоянию на 1 декабря 2020 года действовало 4,1 миллиона постановлений о временном ограничении права на выезд должников из Российской Федерации», - уточнили в службе приставов.Отмечается, что это на 700 тысяч (или на 20%) больше, чем в прошлом году: 1 декабря 2019-го в списках невыездных числились 3,4 миллиона человек. А также в 2,5 раза больше, чем три года назад, когда из страны не могли выехать 1,7 миллиона граждан, задолжавших своим детям, банкам или забывшим заплатить за ЖКХ.Всего же за одиннадцать месяцев этого года приставы вынесли 8,3 миллиона постановлений о временном ограничении права на выезд. Однако, как рассказали в ФССП ТАСС, к началу декабря более половины злостных неплательщиков погасили долги на общую сумму 41,5 миллиарда рублей.