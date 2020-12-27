Новый год уже не за горами, а значит все больше россиян планируют праздничное меню и закупают продукты, в том числе и приобретаю деликатесы в виде красной икры. О том, как правильно выбрать этот продукт и как не нарваться на подделку, рассказала директор департамента исследований Роскачества Людмила Буслаева.По ее словам, чтобы не выбрать ненароком контрафактную икру, которая подделана или просто продается без документов, следует обратить внимание на дату производства.- При покупке красной икры в жестяной банке следует проверить дату изготовления продукта: лучшей икрой будет та, если она изготовлена в сезоны вылова - примерно с середины мая по конец октября. А вот икра, изготовленная в декабре - не лучшего качества, поскольку была предварительно заморожена, - объяснила эксперт \\"Прайм\\".