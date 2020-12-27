В России предварительно к к концу 2021 года может быть разработан аналог препарата, которым ранее лечился от коронавирусной инфекции американский президент Доналд Трамп.Ранее глава США заявлял, что сделал прививку из \\"коктейля антител\\", после которой чувствовал себя хорошо. За его состояние тщательно наблюдали специалисты.По словам директор Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, в РФ для этих целей уже получен грант. Он позволит работать ученым над разработкой состава препарата, который будет случить аналогом той самой прививки.- Да, по некоторым направлениям мы сейчас получили гранты и <...> одна из моих основных лабораторий исключительно этим и занимается [разработкой препарата]. Это моноклональные антитела, это фактически те антитела, которые защищают от ковида, и содержатся в плазме переболевших, только их получат генно-инженерным способом вне организма человека, - рассказал Гинцбург ТАСС.