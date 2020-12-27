Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что жители столицы старше 60 лет смогут сделать прививку от коронавируса. Прививочная компания начнется с понедельника, 28 декабря. Об этом сообщается на сайте главы города.По его словам, теперь Минздрав РФ одобрил возможность прививаться от ковида вакциной \\"Спутник V\\" людям старшего возраста и это очень положительный момент.- Это здорово. Потому что пожилые люди - самая большая группа риска, которая наиболее тяжело переносит болезнь. С понедельника мы открываем для них запись на вакцинацию. По себе скажу - это реально работает, - написано в сайте.