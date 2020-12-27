Британские ученые из Университетского колледжа Лондона приступили к испытаниям нового препарата Storm Chaser («штормовой охотник»). Данное средство потенциально можно применять для получения быстрого иммунитета к коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщает издание The Guardian.В настоящее время препарат находится на первой фазе клинических испытаний на добровольцах. «Коктейль» из антител против коронавируса введет десяти испытуемым в два этапа. Ученые предполагают, что ответ иммунной системы на инъекцию с этим веществом возникнет уже в течение нескольких дней после прививки и сможет защитить организм привитого от коронавирусной инфекции от полугода до одного года.Разработчики «штормового охотника» уверяют, что в случае успеха исследований препарат может появиться в гражданском обороте уже весной 2021 года. Его смогут назначать в качестве неотложной помощи пациентам медицинских учреждений и жильцам домов престарелых, чтобы предотвратить вспышки коронавирусной инфекции.Ранее глава российского центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что Россия не будет испытывать комбинацию отечественной вакцины «Спутника V» и сыворотку зарубежной фармацевтической компания, зарегистрированной в Британии AstraZeneca. По его словам, в нашей стране намерены использовать российский препарат только в классическом варианте.