Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ощущение «доселе неизведанного и неиспробованного», которое появилось из-за эпидемии коронавирусной инфекции, самым ярким воспоминанием 2020 года для себя. Об это он сообщил в интервью программе \\"Москва. Кремль. Путин\\" на телеканале \\"Россия-1\\" в воскресенье, 27 декабря.- Наверное, самым ярким воспоминанием года стало вот это ощущение доселе неизведанного, доселе неиспробованного. Год начинался с грандиозных планов, и для их воплощения было сделано все необходимое. И вдруг повестка дня абсолютно меняется. И меняется не у нас, а меняется глобально, во всем мире. Наступает ситуация, которую, наверное, доселе мировая экономика, по крайней мере, в новейшей и в новой истории, еще не испытывала, - объяснил Дмитрий Песков.Пресс-секретарь президента России отметил, что в первую очередь кризис коснулся экономики, затем затронул социальную сферу и все остальные. Он добавил, что жизнь всех в этом году сильно изменилась. При этом, как считает представитель Кремля, нужно признать, что в России \\"все произошло чрезвычайно эффективно, кто бы что ни говорил\\".