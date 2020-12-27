Американский посол в Москве Джон Салливан выразил благодарность российскому министерству иностранных дел за предложение привиться российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V», однако от данного предложения дипломат отказался. Он объяснил, что не будет прививаться российским препаратом, чтобы не занять чье-то место. Об этом написала в воскресенье, 27 декабря, в соцсети Twitter пресс-атташе посольства Штатов Ребекка Росс.- Посол США в РФ Джон Салливан благодарит МИД России за предложение вакцины, однако не хотел бы забирать дозу «Спутник V», предназначенную для гражданина России, - объяснили в дипломатическом представительстве.Напомним, накануне на странице американской дипмиссии в Facebook опубликовали фото написанного от руки письма Салливана. В письме Санта-Клаусу посол признается, что «хорошо вел себя» в уходящему году и просит у волшебника вакцину от коронавируса, новую хоккейную клюшку и кроссовки для бега.Российский МИД ответил на это письмо: представители внешнеполитического ведомства указали, что если Санта еще не исполнил желания американского дипломата, то у Деда Мороза есть подарки для него. МИД напомнил, что российская вакцина «Спутник V» была одобрена для использования людьми старше 60 лет.