Декан китайского Института исследований Чжэн Юннянь рассказал о главном уроке, который Китай извлек из развала СССР. Слова ученого в воскресенье, 27 декабря, приводит издание CGTN.Специалист считает, что трагедия Советского Союза состоит в том, что страна обладала техническими инновациями, однако не вызволяла работать рыночным механизмам в экономике на своей территории. По мнению Юнняня, в развале СССР, кроме просчетов Горбачева, ведущую роль сыграла замкнутая, ориентированная на внутренний рынок модель экономического развития.- КНР необходимо усвоить уроки Советского Союза и придерживаться двух принципов: открытых инноваций и рыночной ориентации. Современное поле соперничества американской и китайской сторон лежит не в сфере территориальных вопросов, как это было ранее, а в сфере высоких технологий, - подчеркнул декан китайского института.Чжэн Юннянь добавил, что Китай по-прежнему отстает от США в создании оригинальных технических инноваций. Этот разрыв, отметил ученые, следует немедленно преодолеть, став открытой страной и учитывая рыночный спрос.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«С чемоданом денег и двумя ТТ за поясом»: Что стало с первыми легальными миллионерами СССРРассказываем, как сложились их судьбы (подробности)