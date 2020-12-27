Пациенты, которые долгое время страдали от коронавирусной инфекции, рассказали о необычных последствиях перенесённого заболевания. Многие переболевшие заявили, что чувствуют неприятные несуществующие запахи, сообщает издание Sky News, ссылаясь на исследование ученых.Восприятие несуществующих запахов называется паросмия. Многие пациенты, перенесшие «затяжной» коронавирус, рассказали, что после выздоровления стали чувствовать «отвратительный» запах рыбы, серы или «сладковатый неприятный запах». Такой побочный эффект специалисты объяснили тем, что коронавирусная инфекция является нейротропным вирусом.- Данное заболевание поражает нервы в области нёба. Это является шоком для нервной системы заболевших, - сообщил профессор Нирмал Кумар.Отмечается, что в настоящее время благотворительная организация AbScent, поддерживающая пациентов с расстройствами обоняния, собирает информацию об аносмии и паросмии, чтобы помочь в разработке методов лечения этого недуга. Специалисты организации посоветовали людям, которые после коронавируса чувствуют несуществующие запахи, пройти «тренировку» обоняния, которая включает вдыхание запахов розы, лимона, гвоздики каждый день в течение двадцати секунд. Такой метод поможет быстрее восстановить обоняние.Как ранее сообщал сайт kp.ru, ученые из Королевского колледжа Лондона перечислили семь необычным симптомов коронавирусной инфекции, которые должны насторожить пациентов.