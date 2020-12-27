Пара Нэнси и Дэйв Брайанты из Нью-Гэмпшира в США нашли своего потерянного любимого кота спустя семь лет после его пропажи. Об этом в воскресенье, 27 декабря, пишет издание UPI.Кота по кличке Бенни семье отдала в 2011 году дочь их друзей, когда собиралась уходить в армию. Пара рассказала, что питомец с самого начала был очень ласковым и дружелюбным. Спустя почти два года Бенни вышел погулять на улицу и больше не вернулся. Брайанты долгое время искали кота в городе и ближайшем лесу, развесили в окрестностях объявления о пропаже, однако их любимца никто не видел. Тогда расстроенные хозяева совсем потеряли надежду.В начала декабря этого года, через семь лет после печального события, скитальца подобрали прохожие и доставили к ветеринару в Портсмут. Ветеринар сообщил, что животное абсолютно здорово, и отправил его в местный приют. Там при обследовании у кота нашли микрочип, однако по данным на нем животное по-прежнему принадлежало первой владелице, которая все еще служила в армии. Сотрудники приюта сделали несколько звонков и в итоге вышли на Брайантов.- Мы просто не могли поверить, это было потрясающе! Когда мы приехали в приют, его сотрудники вышли вместе с Бенни. Он сидел в маленькой коляске. Я сразу же вытащила кота и завернула в одеяло, - поделилась впечатлениями Нэнси.Никто так и не понял, где был скиталец последние семь лет, однако, судя по его прекрасному состоянию здоровья, владельцы подозревают, что кот жил в каком-то доме. Брайанты отметили, что теперь кот снова с ними и даже получил новое имя - святой Ник, поскольку стал для счастливой семьи настоящим рождественским чудом.