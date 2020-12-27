Спецслужбы Польши совершили попытку завербовать белорусских дипломата и военного. Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщил местный государственный телевизионный канал «Беларусь 1».Сообщается, что инцидент произошел в ноябре-декабре текущего года.- Сотрудники военной контрразведки с помощью шантажа, подкупа и угроз попытались склонить к предательству советника военного атташе. Ему обещали полный пансион: денежные средства, недвижимость, новую жизнь в одном из государств Европейского союза. Дипломат не дрогнул и получил ультиматум: покинуть дипмиссию в Варшаве, - сообщил телеканал.По данным СМИ, еще одному белорусскому офицеру, который проходил на территории Польши языковые курсы, эта же спецслужба предложила на выбор или стать информатором, или «надолго забыть» о визитах на территорию Евросоюза. Военнослужащий незамедлительно сообщил о данной ситуации в Минск.Министерство иностранных дел Белоруссии уже отреагировало на данное сообщение. Телеканал сообщит также, что «партнеры признали данные инцидента, однако попытались замять скандал».