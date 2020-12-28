Невероятная история произошла с жительницей английского города Борнмут в графстве Дорсет, которая в 1991 году уехала отдыхать на Кипр и пропала без вести. Ей удалось воссоединиться с семьей только спустя три десятилетия, пишет издание Independent.Все это время двое детей Ли-Трейси Майли – Крег и Кристина – искали свою мать, и только в октябре этого года им удалось выяснить, что она жива. Оказалось, женщина попала в аварию на Кипре, после ДТП впала в кому, а когда пришла в себя – потеряла память и забыла, что у нее есть семья.Полиция графства в ходе расследования установила, что Ли-Трейси (ей уже 54 года) спустя несколько лет после аварии вернулась в Британию, и в 2003 году жила в Лондоне, но после этого ее след терялся. Запросы рассылались по всему миру, и в итоге удалось узнать, что Майли в 2004-м переехала в МША, поселилась в Аризоне.