Российское министерство обороны опубликовало календарь на грядущий 2021 год, в котором изображены образцы современного вооружения. В числе прочего военное ведомство впервые показало фото беспилотника «Орион» в ударном варианте. Календарь появился на официальном сайте Минобороны РФ в понедельник, 28 декабря.На фото продемонстрирован БПЛА, который был создан в процессе опытно-конструкторской работы «Иноходец», с несколькими подвешенными авиационными бомбами КАБ-20. Данные боеприпасы весов по 21 килограмм имеют осколочно-фугасную боевую часть, а также оснащены спутниковыми или лазерными системами самонаведения. Авиабомбы предназначены для высокоточного поражения легкобронированной техники, а также живой силы потенциального противника. На снимке беспилотник «Орион» представлен в пустынном камуфляже.В календаре Минобороны на 2021 год также показали фото тяжелого ударного беспилотника «Охотник», истребителя пятого поколения Су-57, подводные лодки «Борей», танк Т-90М, боевую машину «Армата» и некоторую другую современную военную технику.Проект по созданию БПЛА «Орион» был запущен российским военным ведомством в 2011 году. Первый опытный образец построили еще пять лет назад, а в 2016 году стартовали испытания летательного аппарата. В опытно-войсковую эксплуатацию первый комплект беспилотного комплекса передали весной текущего года.