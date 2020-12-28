Для многих копить деньги – задача почти непосильная, они утекают, словно вода. Но если правильно подойти к данному вопросу, то вполне возможно достичь поставленной цели. Что нужно делать и как не тратить сбережения, посоветовала эксперт Национального центра финансовой грамотности Анастасия Бондаренко.Первое: на накопления нужно отправлять 10-15 процентов от своего дохода. Можно перечислять средства на пополняемый депозит.Второе: округляйте. Видите, что в копилке неравная сумма, например, 20 147 рублей. Добавьте еще 353 рубля. Вроде бы маленькая сумма, но такое правило поможет накопить за год приличную сумму. Даже если, то в месяц наберется 1500 рублей, а за год – 18 тысяч рублей. Если увеличить ежедневную сумму до 150 рублей, то за год получится 54 000.Третье: раз в неделю откладывать комфортные суммы на пополняемый депозит.Четвертое: все поступления сверх зарплаты должны идти в копилку. Премии, пенсии, средства с продажи каких-то личных вещей.- Получили налоговый вычет, переведите в копилку. Выплатили премию – в копилку, - сказала в беседе с NEWS.ru Анастасия Бондаренко.Пятое: настройте автоматические перечисление средств с активного счета на депозит. Это можно сделать в онлайн-приложении практически любого банка.Ранее эксперт посоветовал, как накопить внушительную сумму к пенсии. Для этого стоит начать инвестировать как можно раньше и заниматься данным делом максимально долго. Чтобы получить миллион долларов, нужно ежемесячно с 23 до 65 лет вкладывать по 154 доллара под 10% годовых, сообщает телеканал \\"360\\".