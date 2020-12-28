Автомобилисты знают, что с приходом зимы расход топлива увеличивается. Как заезжать на заправку пореже, рассказал автоэксперт Петр Баканов.Первым делом стоит отказаться от длительного прогрева двигателя. Эту процедуру стоит проводить только тем, кто живет в условиях Крайнего Севера. Для средней полосы России подойдет пара минут.Стоит внимательно следить за давлением в шинах. Чем оно ниже, тем сильнее сопротивление качению, соответственно, и расход топлива.Подогрев руля, кресел потребляют электричество. При его выработке генератор потребляет мощность двигателя, что приводит к перерасходу. Следите, чтобы функции были выключены.Плавильное планирование маршрута тоже может способствовать экономии топлива. Чем меньше пробок, в которые вы попадете, тем меньше расход топлива.- Тем, кто ездит на «механике», стоит тормозить двигателем. То есть, отпускать педаль газа, тогда подача топлива прекращается, а двигатель крутится за счет инерции, - отметил эксперт в беседе с ФАН.Стоит плавно набирать скорость, а не срываться с места. Спокойный стиль вождения позволяет экономить на топливе.- Также стоит навести порядок в багажнике. Хлам и лишние вещи в багажнике — лишние килограммы, которые влияют на движение авто и расход топлива, - заключил Баканов.Ранее эксперты рассказали, как быть, если на зимней дороге заглох автомобиль. Недавно трагичный случай произошел в Якутии, в итоге один молодой человек погиб, второй получил серьезное обморожение. Зима еще только начинается, поэтому каждому, кто отправляется исследовать родную страну за рулем, стоит помнить о мерах безопасности, пишет газета \\"Известия\\".