Врачи обнаружили коронавирус у Сергея Жигунова, российского и советского актера и кинорежиссера. В понедельник, 28 декабря, его госпитализировали из-за заражения инфекцией в Ялтинский госпиталь. Об этом Жигунов сообщил в своих социальных сетях.- Судя по всему, меня ожидает самый необычный Новый год за мою жизнь. Запах елки и даже вкус оливье мне теперь недоступны. Но, поскольку любовь к жизни в человеке победить невозможно, я буду на этот оливье смотреть. Уж вкус как-нибудь вспомню, - написал актер на своей странице в Instagram.Сергей Жигунов поблагодарил медицинских сотрудников и врачей ковидного Ялтинского госпиталя на базе Ливадийской больницы за оказанную ему своевременную помощь.- В госпитале работают прекрасные врачи, спасибо им. Неизвестно, чем бы все закончилось. Будьте здоровы. С наступающим!, - добавил он.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Врачи не дают прогнозов»: Попавшая в больницу с коронавирусом Алиса Фрейндлих до этого неделю лечилась домаСейчас актриса находится в палате интенсивной терапии, дышит она самостоятельно (подробности)