Украинская полиция возбудила уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Киева за то, что он гулял по Львову в шапке с серпом и молотом. За шапку с кокардой молодому человеку может грозить до пяти лет лишения свободы.\\"Во Львове следователи возбудили уголовное производство по факту использования коммунистической символики на одежде. За содеянное 19-летнему жителю Киева грозит до пяти лет лишения свободы\\", - говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Нацполиции.В ведомстве отметили, что изъяли шапку с кокардой, на которой изображены серп и молот в красной звезде.Данный инцидент правоохранители квалифицировали как использование коммунистической символики, запрещенной на территории Украины.В апреле 2015 года Верховная Рада Украины приняла закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, запретила их пропаганду и символику.За выход на улицу с символикой СССР (Серп и Молот, Знамя Победы, красная звезда) грозит уголовное наказание, вплоть до лишения свободы до пяти лет с конфискацией имущества.