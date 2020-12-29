В Греции выявлен один случай аллергической реакции на вакцину против коронавируса Pfizer/ BioNTech. Об этом сообщил генсекретарь первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус во время выступления на брифинге в Минздраве.По его словам, накануне, в воскресенье в стране началась массовая вакцинация населения от covid-19. Для прививок используется вакцина компании Pfizer – единственная одобренная властями Евросоюза. Кстати, в самой Греции кампанию по вакцинации назвали \\"Операция свобода\\".