Россияне уже в первом квартале 2021 года, скорее всего, смогут самостоятельно выбирать, какой из вакцин от коронавируса они хотят привиться. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.- У них уже сейчас есть такая возможность. Вторая вакцина в небольших партиях – порядка 30 тысяч -уже вышла в гражданский оборот, и мы их направляем во многие субъекты страны. И сейчас только-только были направлены две новые партии в гражданский оборот, они уже по более широкому кругу регионов задействованы, - рассказала вице-премьер в интервью РИА Новости.