Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что в новом году мировое сообщество должно уделить особое внимание исследованию новых штаммов коронавируса. Об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.По его словам, в частности следует изучать разновидности коронавируса и его мутации, которые были выявлены в Великобритании и ЮАР, а также делиться научной информацией на этот счет.Глава ВОЗ добавил, что в будущем году мир ждут \\"новые вызовы\\", в том числе и \\"новые разновидности коронавируса\\".