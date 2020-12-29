Министерство юстиции России впервые включило пять физических лиц в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.- 28 декабря 2020 года во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены Апахончич Дарья Александровна, Камалягин Денис Николаевич, Маркелов Сергей Евгеньевич, Пономарев Лев Александрович, Савицкая Людмила Алексеевна, - сказано в заявлении на сайте Минюста.Теперь в списке значатся 17 СМИ-иноагентов.Напомним, в 2017 году в России был принят закон о СМИ-иноагентах, согласно которому СМИ, получающие иностранное финансирование, могут быть признаны в нашей стране иностранными агентами. Документ также вводил процедуру внесудебной блокировки сайтов запрещенных в России организаций.В 2020 году в закон внесли поправки, позволяющие признавать иностранными агентами не только организации и СМИ, но и физических лиц, получающих поддержку из-за рубежа прямо или через посредников.