Беларусь стала первой в мире страной после России, которая начинает вакцинацию населения от COVID-19 вакциной \\"Спутник V\\", сообщил Российский фонд прямых инвестиций в официальном Twitter-аккаунте вакцины.Сегодня, 29 декабря, в Беларусь поступила первая партия препарата.- Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Министерство здравоохранения РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляют о начале вакцинации населения Беларуси российской вакциной против коронавируса \\"Спутник V\\", - сообщили в РФПИ.21 декабря Беларуси выдали регистрационное удостоверение вакцины.