Следователи предъявили обвинение отлученному от церкви бывшему схимонаху Сергию по трем статья российского Уголовного кодекса. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщил в интервью «КП-Екатеринбург» адвокат бывшего схимонаха Дмитрий Савченко.Опального священника обвиняют по статье 148 за нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, статье 330 за самоуправство, а также по статье 110.1 о склонении к самоубийству.Бывшего схимонаха бойцы спецназа задержали ночью во вторник в захваченном им Среднеуральском женском монастыре. После этого следователи провели в келье экс- священника, а также в других помещениях обители обыск, а самого Сергия (Николая Романова) отвезли на допрос в Управление следственного комитета по Свердловской области.Как сообщил источник «КП», в настоящее время опального священнослужителя везут в Москву, где в Басманном суде ему будут избирать меру пресечения.Задержанный в Сергий, еще находясь в Следственном комитете на допросе, записал видеообращение к своим сторонникам, приехавшим в обитель для поддержки экс-схимонаха. «У меня все хорошо, помолитесь. Прости их Господи, не ведают, что творят», - заявил он.Основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания, когда на своих проповедях начал говорить о том, что коронавирус якобы является «псевдопандемией», а жителей России «хотят поместить в электронный лагерь сатаны». Из-за этого церковный суд лишили духовника его сана. Тот продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре этого года был отлучен от церкви.ПО ТЕМЕЗадержание отца Сергия, спецназ оцепил монастырь: прямая онлайн-трансляцияКорреспонденты «Комсомолки» передают с места основных событий в Среднеуральском женском монастыре (подробнее)В монастырь отца Сергия посреди ночи нагрянул ОМОНБывшего схимонаха задержали и отвезли на допрос (подробнее)