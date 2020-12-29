Федеральная служба безопасности и управление Министерства юстиции США по борьбе с наркотиками пресекли контрабанду кокаина из Латинской Америки в Европу, проведя масштабную совместную операцию. Об этом сообщается на сайте ФСБ.Первое задержание в этой многоэтапной операции прошло в мае 2020 года в Санкт-Петербурге. Тогда правоохранители нашли у наркокурьера один килограмм кокаина.В течение месяца силовики нашли других членов организованной группировки и в июне задержали их в Москве с поличным, изъяв 34 килограмма вещества.В ноябре сотрудники спецслужб смогли найти тайник в Московской области, где преступники хранили 295 килограмм кокаина. В сообщении ФСБ отмечается, что наркодельцы применяли \\"повышенные меры конспирации и различных ухищрений\\".В общей сложности ФСБ изъяла 330 килограмм кокаина, наркоторговцы должны были выручить с их продажи около одного миллиарда рублей.Все члены преступной группы арестованы, против них возбудили уголовные дела.