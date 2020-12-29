Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уходящий 2020 год слишком нервным и заявил, что человечество пока не осознало в полной мере все последствия произошедших событий.В интервью телеканалу RTVI Дмитрий Песков заявил, что не дал бы 2020 году \\"больше двойки\\".- Больше двойки не дал ни за технику, ни за артистизм, - отметил глава президентской пресс-службы. - Пока мы даже ещё не осознаем в полной мере последствия этого года. Ясно, что они будут плохие.Дмитрий Песков также отметил, что уходящий год дал силы противостоять негативным последствиям и понимание, как это делать.- Год, конечно, не такой, как хотелось бы его пережить, я думаю, для всего мира. Какой-то уж больно он нервный, - также отметил пресс-секретарь президента в программе \\"Итоги года с Сергеем Шнуровым\\".Ранее, как писал сайт KP.ru, Дмитрий Песков рассказал о самых ярких событиях 2020 года в интервью Радио \\"Комсомольская правда\\".