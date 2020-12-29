В России за минувшие сутки зафиксировали 27 002 новых случаев заражения коронавирусом во всех 85 регионах. Общее число заразившихся в стране достигло 3,1 миллиона человек.В оперштабе сообщили, что среди новых заболевших у 14,5% не было никаких проявлений болезни. Больше всего заражённых зарегистрировано в Москве - 5 641 человек, в Московской области - 1 547 человек и в Санкт-Петербурге - 3 757 человек.Число выздоровевших после лечения от коронавируса увеличилось за сутки на 24 874 человека, достигнув отметки в 2 496 183 человека.Жертвами заражения коронавируса и сопутствующих заболеваний стали ещё 562 человека. За всё время пандемии коронавируса в России умерли 55 827 человека.