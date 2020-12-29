Накануне Нового года особенно хочется, чтобы дом был красивым, а праздничное убранство отправляло прямиком в сказку. Но часто нарисованная в голове идеальная картинка не получается, а обещанный декор смотрится очень странно.Декоратор Диана Мухтарова посоветовала, как стильно украсить жилье к празднику. Для этого не стоит гнаться за трендами, выбирать украшения нужно исходя из стиля жилья.- Если интерьер классический, то подойдут заснеженные ели, золото или серебро и белые шары. Если в интерьере присутствует минимализм, то советую остановиться на натуральной хвое и добавить пару стильных мелочей в качестве акцента. Например, украшения красного, черного, белого цветов, - отметила эксперт в беседе с Пятым каналом.Так как символ наступающего 2021 года Белый Бык, то можно сделать акцент на аксессуарах данного цвета.Универсальный декор для любого стиля – это новогодний венок. Его можно использовать в любом уголке жилья.Данное украшение можно повесить на входную дверь или выбрать композицию, которую можно поставить на стол.Не забывайте о свечах – это еще одна неотъемлемая часть праздничного декора. Лучше выбирать целые композиции и размещать их в спальне.Кстати, в этом году в России стали делать новогодние игрушки из вторсырья. на их изготовление идут полиэтиленовые пакеты и пищевая пленка. В 2020 году в Подмосковье было произведена тысяча таких игрушек, сообщает телеканал \\"360\\".