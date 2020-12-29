Церковь Летающего Макаронного монстра лишила солиста группы «Ленинград» Сергея Шнурова статуса святого. Причиной для столь неожиданного решения самой необычной церкви стало вступление поэта в «партию-спойлер». Эксклюзивно для Радио «Комсомольская правда» Сергей Шнуров в стихах прокомментировал своё исключение из числа святых.«Быть в ж…, как тот перчик чили, пускай течет чужая желчь.Меня из школы исключили за то, что я любил зажечь.Быть на щите или на мушке привык я, грешен, не святой,Теперь погнали из церквушки: пока из этой, а не той.»Сергей Шнуров в своем стихотворении выражает уверенность в том, что причиной для исключения его из числа святых Церкви Летающего Макаронного монстра из-за его излишней скромности». Музыкант даже попросил прощения у «спагетти-монстра» за то, что не сумел оправдать возложенных на него надежд.«Был недостаточно я остр, стал скромен в части я одежд.Прости меня, спагетти-монстр, не оправдал твоих надежд!От новости гудит столица: разжалован, пришел конверт.Теперь по-прежнему молиться я буду как обычный смерд.Запели уж на все лады: «Погляди-ка, вот, блин, пес».Быть бывшим – это крест, владыка, его смиренно я понес.Я что, лишь бытия приправа?И в вашем блюде макаронном вы – бог, и это ваше право?Не мне судить в вопросе оном.Никак не выразить словами мой трепет,Каждой запятой я приклоняюсь перед вами,Ваш бывший, искренне, святой.»Напомним, что решение о лишении Шнурова статуса святого принял суд присяжных Церкви, состоящий из девяти человек. Лишь один из почитателей Летающего Макаронного монстра высказался против данной идеи.Кстати, ЦЛММ продолжает почитать Шнурова, но теперь как бывшего святого. Канонизировали поэта более трех лет назад за «особую любовь к макаронным изделиям и служение абсурду».