Архиерейский собор Русской православной церкви состоится с 15 по 18 ноября наступающего 2021 года. Об этом говорится во вторник, 29 декабря, в опубликованных официальным сайтом РПЦ журналах заседания Священного синода.- Для подготовки Архиерейского собора с 26 по 28 мая грядущего года пройдут пленум Межсоборного присутствия, - говорится в сообщении.Отмечается, что участники Священного Синода обсудили вопрос о созыве Архиерейского Собора Русской Православной Церкви в 2021 году на сегодняшнем заседании. В соответствии с Уставом РПЦ созывается Патриархом Московским и всея Руси и Священным Синодом не реже одного раза в четыре года. Предыдущее такое мероприятие прошло с 29 ноября по 2 декабря 2017.Архиерейский собор – это заседание органа управления РПЦ. Данному органу принадлежит высшая власть в вероучительных, канонических, богослужебных, пастырских, административных и других вопросах церковной жизни.