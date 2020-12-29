В России по итогам 2020 года дефицит бюджета ожидается на уровне 3,9%, сообщил глава Минфина России Антон Силуанов.«3,9% мы ожидаем», - сказал он журналистам.Но эта цифра оказалась меньше, чем ведомство прогнозировало ранее. Минфин ожидал нехватки 4,72 триллиона рублей или 4,4% ВВП (внутренний валовый продукт), пишет ТАСС.Министр сообщил, что в этом году правительство планировало потратить 23,8 триллиона рублей, около 9% этой суммы необходимо израсходовать в последние дни декабря.На 2021 год перейдет около одного триллиона рублей бюджетных остатков: это в основном деньги с заключенных, но не исполненных контрактов, целевых межбюджетных трансфертов, а также расходов силовых ведомств.18 декабря 2020 года Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. По прогнозу регулятора, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5–4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.