Пункты вакцинации от коронавирусной инфекции на территории Москвы не будут работать 31 декабря и 1 января, все остальные праздники они будут работать. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем блоге.- Пункты вакцинации от коронавируса в Москве не будут работать 31 декабря и 1 января. Москвичи, прошедшие вакцинацию от коронавируса, должны получить возможность постепенно возвращаться к привычной жизни, - отметил градоначальник.Кроме того, с завтрашнего дня в Москве расширяется перечень отраслей, работники которых могут пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Запись с 30 декабря будет открыта запись для работников строительного комплекса и студентов колледжей и вузов старше 18 лет. Также сделать прививку от заболевания смогут граждане, страдающие хроническими заболеваниями, наличие которых требует соблюдать домашний режим.Как сообщал сайт kp.ru, зимние каникулы для учащихся всех классов в школах Москвы продлили на неделю, до 17 января.